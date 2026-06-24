Wesley non molla: lavoro anche in vacanza e messaggio chiaro ai tifosi della Roma

Niente Mondiale, ma tanta voglia di tornare protagonista. Wesley continua il percorso di recupero dall’infortunio.

La determinazione

Il Mondiale con il Brasile è sfumato, ma Wesley guarda già avanti. L’esterno giallorosso sta lavorando intensamente per recuperare dall’infortunio e farsi trovare pronto in vista della nuova stagione. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni al raduno della Roma, fissato per il 13 luglio, e mettersi subito a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Il messaggio del brasiliano

Verso il rientro

A testimoniare l’impegno del brasiliano è stato lo stesso giocatore attraverso i social.ha pubblicato alcune immagini delle sedute svolte durante le vacanze, tra cyclette, esercizi con i pesi, addominali e lavoro isometrico. A corredo del post, un messaggio semplice ma significativo: “Costanza nel processo”, segno della volontà di non lasciare nulla al caso nel percorso verso il pieno recupero.

L’ex Flamengo non vede l’ora di tornare in campo con la maglia giallorossa e sta sfruttando ogni giorno a disposizione per recuperare la migliore condizione fisica. La speranza della Roma è quella di riavere al più presto un giocatore importante per le corsie esterne, con Wesley deciso a riprendersi il tempo perso e a iniziare la nuova annata da protagonista.