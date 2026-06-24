Futuro Koné: i top club inglesi osservano il centrocampista della Roma

Arsenal e Chelsea pronti a sfidarsi per il talento francese

La Roma potrebbe p esto trovarsi a gestire importanti offerte per Manu Koné. Il centrocampista francese, arrivato nella Capitale e diventato rapidamente un elemento di rilievo della rosa giallorossa, è finito nel mirino di alcuni dei principali club della Premier League.

Arsenal e Chelsea starebbero monitorando con attenzione la situazione del giocatore. I Gunners avrebbero già messo sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro, mentre i Blues sarebbero pronti ad avvicinarsi alla soglia dei 50 milioni. Entrambe le destinazioni sarebbero considerate favorevolmente dal calciatore. La società giallorossa, pur tenendo conto delle esigenze legate al bilancio e alle plusvalenze, analizzerà con attenzione ogni eventuale proposta prima di prendere una decisione definitiva. Un ruolo determinante sarà giocato anche dalle strategie tecniche del nuovo corso guidato da Gian Piero Gasperini e dalla volontà di mantenere competitiva la squadra. Per convincere la Roma a privarsi del centrocampista francese sarà comunque necessaria un’offerta ritenuta adeguata sia dal punto di vista economico sia in relazione al valore del giocatore all’interno del progetto tecnico.