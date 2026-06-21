Greenwood, irrompe il Fenerbahce: maxi offerta al Marsiglia, la Roma ora deve accelerare

Il nome di Mason Greenwood continua a infiammare il mercato della Roma.
I turchi fanno sul serio
Il Fenerbahce del neo presidente Aziz Yildirim continua a spingere per Mason Greenwood. Secondo quanto riportato dal portale turco Milliyet, il club di Istanbul avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, una cifra importante ma ancora distante dai 50 milioni richiesti dal Marsiglia, che deve riconoscere il 40% dell’incasso al Manchester United.
La Roma ha già l’accordo col giocatoreGian Piero Gasperini considera Greenwood il profilo ideale per rinforzare l’attacco giallorosso e la dirigenza capitolina, guidata da Tony D’Amico, è pronta a sferrare l’assalto decisivo. L’intesa con il giocatore sarebbe già stata raggiunta sulla base di un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione, ma resta da trovare quella con il club francese.
Sprint decisivo
Nonostante la sconfitta di Hakan Safi nelle elezioni presidenziali del Fenerbahce, il club turco non ha abbandonato la pista e mantiene vivi i contatti con il Marsiglia. La concorrenza, dunque, è più viva che mai e la Roma è chiamata ad accelerare se vuole regalare a Gasperini quello che sarebbe il primo grande colpo in vista della prossima Champions League.