Greenwood, irrompe il Fenerbahce: maxi offerta al Marsiglia, la Roma ora deve accelerare

Il nome di Mason Greenwood continua a infiammare il mercato della Roma.

I turchi fanno sul serio

Il Fenerbahce del neo presidente Aziz Yildirim continua a spingere per Mason Greenwood. Secondo quanto riportato dal portale turco Milliyet, il club di Istanbul avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, una cifra importante ma ancora distante dai 50 milioni richiesti dal Marsiglia, che deve riconoscere il 40% dell’incasso al Manchester United.

La Roma ha già l’accordo col giocatore

Sprint decisivo

considerail profilo ideale per rinforzare l’attacco giallorosso e la dirigenza capitolina, guidata da, è pronta a sferrare l’assalto decisivo. L’intesa con il giocatore sarebbe già stata raggiunta sulla base di un contratto da, ma resta da trovare quella con il club francese.

Nonostante la sconfitta di Hakan Safi nelle elezioni presidenziali del Fenerbahce, il club turco non ha abbandonato la pista e mantiene vivi i contatti con il Marsiglia. La concorrenza, dunque, è più viva che mai e la Roma è chiamata ad accelerare se vuole regalare a Gasperini quello che sarebbe il primo grande colpo in vista della prossima Champions League.