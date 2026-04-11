Nonostante la vittoria contro il Pisa, in casa Roma fanno molto discutere le parole di Ranieri nel pre partita e quelle di Gasp in risposta nel post.

Roma, il totonomi prima del Gasp

In casa Roma il clima resta sereno sul campo, ma fuori emergono retroscena tutt’altro che banali. La vittoria contro il Pisa ha confermato la solidità della squadra, ma a catalizzare l’attenzione sono state le parole di Claudio Ranieri, che ha aperto uno spiraglio interessante sulle dinamiche che hanno portato alla scelta dell’allenatore.

Secondo quanto riportato da, la dirigenza giallorossa aveva inizialmente valutato diversi profili prima di arrivare aha infatti ammesso senza troppi giri di parole che “tre allenatori hanno rifiutato”, lasciando intendere come l’attuale tecnico non fosse la prima opzione. Tra i nomi sondati spuntano, oltre alle suggestioni internazionali

Una lista eterogenea che racconta una ricerca ampia, fatta di idee e visioni diverse. Alla fine, però, la scelta è ricaduta su Gasperini, inizialmente forse per esclusione ma oggi chiamato a trasformarla in una decisione forte e vincente. Perché a Roma, si sa, i risultati contano. Ma certe parole, a volte, pesano anche di più.