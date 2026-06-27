ULTIM'ORA
Greenwood-Atletico, vertice decisivo: il Marsiglia fissa il prezzo, si decide tutto stasera Roma-Calafiori, accordo vicino con il Basilea: intesa sulla futura rivendita, si chiudono i dettagli Gasperini tra le Dolomiti: relax in alta quota prima del ritorno a Trigoria Roma, Salah-Eddine torna a Trigoria: il PSV saluta il calciatore Roma, dopo 53 anni si chiude un’era: il commovente saluto a Bruno Conti FIGC, Malagò accelera: “CT e direttore tecnico entro una settimana”. Su Maldini non si sbilancia Calciomercato Roma, offerti 5 milioni d’ingaggio a Greenwood: il giocatore riflette Calciomercato Roma, Reynolds vicino al Rennes: i giallorossi potrebbero incassare dalla percentuale di rivendita Di Francesco: “Peccato per il secondo anno alla Roma perché avevo mollato sotto il peso delle pressioni” Calciomercato Roma, resiste ancora l’ipotesi Summerville: il West Ham fissa il prezzo
INTERVISTE

Viera: “Koné è il miglior centrocampista della Francia. Ha qualcosa in più rispetto agli altri”

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 27/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Viera: “Koné è il miglior centrocampista della Francia. Ha qualcosa in più rispetto agli altri”

Dal suo arrivo alla Roma, Manu Koné ha stupito tutti con le sue qualità, che gli sono valse la convocazione al Mondiale 2026, nel quale continua a dare spettacolo attirando l’attenzione di diverse squadre.

Il centrocampista francese della Roma, dopo due ottime stagioni con i giallorossi, durante le quali si è rivelato essere uno dei migliori centrocampisti del campionato, ora sta affrontando un altro step molto importante della sua carriera, la prima esperienza in una Coppa del Mondo con la sua Francia.

In questa sua prima esperienza nella competizione mondiale, ha già messo a referto due presenze da titolare, che in una nazionale piena di talenti come quella dei Bleus, non è roba da poco. In queste due apparizioni, Koné ha inoltre ricevuto i complimenti da parte di una leggenda della nazionale francese. L’ex allenatore del Genoa, Patrick Viera, intervistato a ITV ha fatto il punto sulle prime uscite della Francia al Mondiale, soffermandosi, in particolare, sulle prestazioni di Manu Koné

Viera: “Koné va elogiato anche perché è arrivato a questo Mondiale dopo un’annata non semplice”

Koné è il miglior centrocampista della Francia in questo momento. Il giocatore della Roma ha qualcosa in più rispetto agli altri: è aggressivo, conquista molti palloni ed è capace di rompere le linee. Va elogiato anche perché è arrivato a questo Mondiale dopo un’annata non semplice e con alcuni problemi muscolari“.

#asr #asroma #Francia #mondiale #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182531 articoli

ARTICOLI CORRELATI