Dal suo arrivo alla Roma, Manu Koné ha stupito tutti con le sue qualità, che gli sono valse la convocazione al Mondiale 2026, nel quale continua a dare spettacolo attirando l’attenzione di diverse squadre.

Il centrocampista francese della Roma, dopo due ottime stagioni con i giallorossi, durante le quali si è rivelato essere uno dei migliori centrocampisti del campionato, ora sta affrontando un altro step molto importante della sua carriera, la prima esperienza in una Coppa del Mondo con la sua Francia.

In questa sua prima esperienza nella competizione mondiale, ha già messo a referto due presenze da titolare, che in una nazionale piena di talenti come quella dei Bleus, non è roba da poco. In queste due apparizioni, Koné ha inoltre ricevuto i complimenti da parte di una leggenda della nazionale francese. L’ex allenatore del Genoa, Patrick Viera, intervistato a ITV, ha fatto il punto sulle prime uscite della Francia al Mondiale, soffermandosi, in particolare, sulle prestazioni di Manu Koné.

Viera: “Koné va elogiato anche perché è arrivato a questo Mondiale dopo un’annata non semplice”

“Koné è il miglior centrocampista della Francia in questo momento. Il giocatore della Roma ha qualcosa in più rispetto agli altri: è aggressivo, conquista molti palloni ed è capace di rompere le linee. Va elogiato anche perché è arrivato a questo Mondiale dopo un’annata non semplice e con alcuni problemi muscolari“.