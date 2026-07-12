ULTIM'ORA
Freuler: “Se rimango in Serie A? Non lo so ancora, devo decidere il mio futuro” Ritiro Roma, Gasperini alla ricerca di nuovi talenti: la Primavera si aggregherà alla Prima Squadra Calciomercato Roma, Tresoldi il vice-Malen: i giallorossi lavorano per abbassare i costi Trigoria, recupero lampo per Wesley: disponibile già da subito per il ritiro Calciomercato Roma, D’Amico studia una formula alla Malen per arrivare a Garnacho Roma Primavera, si lavora alla risoluzione per Guidi Kumbulla è tornato dal prestito: “Roma, adesso sono cresciuto” Piace Moreira: priorità attacco Genoa in pressing per Dovbyk, ma la Roma non fa sconti Dybala c’è: domani l’abbraccio con Gasp
CALCIOMERCATO

Freuler: “Se rimango in Serie A? Non lo so ancora, devo decidere il mio futuro”

Matias Ndiaye
Pubblicato 33 minuti fa il 12/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Freuler: “Se rimango in Serie A? Non lo so ancora, devo decidere il mio futuro”

La Roma continua a sondare diversi nomi per rinforzare la rosa e uno dei profili seguiti dai giallorossi ha recentemente parlato del suo futuro.

Remo Freuler, centrocampista svizzero, formalmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Bologna lo scorso 30 giugno, era stato accostato anche alla Roma nelle scorse settimane. Fedelissimo di Gasperini ai tempi dell’Atalanta, Freuler risulterebbe un profilo d’esperienza che conosce già il gioco del tecnico piemontese e che quindi potrebbe adattarsi velocemente.

Freuler: “Adesso deciderò il mio futuro”

L’ex Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo l’eliminazione della Svizzera al Mondiale per mano dell’Argentina, proprio riguardo al suo futuro:

“Se mi rivedete in Serie A? Non lo so ancora, però adesso finito il Mondiale devo decidere il mio futuro”.

#asr #asroma #Bologna #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

81 articoli

ARTICOLI CORRELATI