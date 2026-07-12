La Roma continua a sondare diversi nomi per rinforzare la rosa e uno dei profili seguiti dai giallorossi ha recentemente parlato del suo futuro.
Remo Freuler, centrocampista svizzero, formalmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Bologna lo scorso 30 giugno, era stato accostato anche alla Roma nelle scorse settimane. Fedelissimo di Gasperini ai tempi dell’Atalanta, Freuler risulterebbe un profilo d’esperienza che conosce già il gioco del tecnico piemontese e che quindi potrebbe adattarsi velocemente.
Freuler: “Adesso deciderò il mio futuro”L’ex Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo l’eliminazione della Svizzera al Mondiale per mano dell’Argentina, proprio riguardo al suo futuro:
“Se mi rivedete in Serie A? Non lo so ancora, però adesso finito il Mondiale devo decidere il mio futuro”.