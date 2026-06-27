Una vecchia conoscenza del campionato italiano, negli ultimi giorni è risultata essere sulla lista dei giocatori osservati dalla Roma e lui stesso in un’intervista ha aperto alla possibilità di un ritorno in Italia.

Negli ultimi giorni un nome che sta prendendo quota per il centrocampo della Roma è quello dell’ex Milan, Franck Kessié, attualmente impegnato al Mondiale con la Costa d’Avorio, insieme al giallorosso Evan Ndicka.

Kessie: “Sono in forma, al Mondiale e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più”

“Il presidente“, soprannome con cui era conosciuto ai tempi dei rossoneri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , dichiarando di essere aperto ad un ritorno in. L’ex centrocampista del, ha attirato su di se l’interesse della Juventus , prima attualmente per la corsa all’ivoriano e della

“La Juventus? Sì, sì, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo”.

Il centrocampista ha poi insistito sulle proprie condizioni e sulla situazione contrattuale, sottolineando come il suo profilo possa rappresentare un’occasione importante per diversi club:

“In forma, al Mondiale e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione!”.

Kessié ha infine chiarito di essere ancora sotto contratto con l’Al-Ahli, anche se solo per pochi giorni:

“Per altri 5 giorni sono un giocatore dell’Al-Ahli. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!”.