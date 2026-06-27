Una vecchia conoscenza del campionato italiano, negli ultimi giorni è risultata essere sulla lista dei giocatori osservati dalla Roma e lui stesso in un’intervista ha aperto alla possibilità di un ritorno in Italia.
Negli ultimi giorni un nome che sta prendendo quota per il centrocampo della Roma è quello dell’ex Milan, Franck Kessié, attualmente impegnato al Mondiale con la Costa d’Avorio, insieme al giallorosso Evan Ndicka.“Il presidente“, soprannome con cui era conosciuto ai tempi dei rossoneri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dichiarando di essere aperto ad un ritorno in Serie A. L’ex centrocampista del Milan, oggi in scadenza di contratto con l’Al-Ahli, ha attirato su di se l’interesse della Juventus, prima attualmente per la corsa all’ivoriano e della Roma, che dovrà prima risolvere la questione di Manu Konè.
Kessie: “Sono in forma, al Mondiale e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più”
“La Juventus? Sì, sì, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo”.
Il centrocampista ha poi insistito sulle proprie condizioni e sulla situazione contrattuale, sottolineando come il suo profilo possa rappresentare un’occasione importante per diversi club:
“In forma, al Mondiale e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione!”.
Kessié ha infine chiarito di essere ancora sotto contratto con l’Al-Ahli, anche se solo per pochi giorni:
“Per altri 5 giorni sono un giocatore dell’Al-Ahli. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!”.