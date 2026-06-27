La trattativa per l’obiettivo numero uno della Roma in questo calciomercato, Mason Greenwood, non è destinata a sbloccarsi a breve e nel mentre diverse squadre si stanno muovendo per anticipare i giallorossi.

Dalla Turchia sono convinti: Greenwood ha detto “sì” al Fenerbahce

Quella per Greenwood si sapeva sin dall’inizio che non sarebbe stata una trattativa semplice, viste le alte richieste delche superano ie più i giorni avanzano, più le squadra interessate all’inglese aumentano. Una delle squadre maggiormente interessata al calciatore è da tempo il, che nonostante i rallentamenti nelle scorse settimane, dallaarriva la notizia che i gialloblù non mollano l’ex United