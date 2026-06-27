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Calciomercato Roma, dalla Turchia sono convinti che il Fenerbahce abbia strappato il “sì” di Greenwood

Redazione
Pubblicato 11 ore fa il 27/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, dalla Turchia sono convinti che il Fenerbahce abbia strappato il “sì” di Greenwood

La trattativa per l’obiettivo numero uno della Roma in questo calciomercato, Mason Greenwood, non è destinata a sbloccarsi a breve e nel mentre diverse squadre si stanno muovendo per anticipare i giallorossi.

Quella per Greenwood si sapeva sin dall’inizio che non sarebbe stata una trattativa semplice, viste le alte richieste del Marsiglia che superano i 50 milioni e più i giorni avanzano, più le squadra interessate all’inglese aumentano. Una delle squadre maggiormente interessata al calciatore è da tempo il Fenerbahce, che nonostante i rallentamenti nelle scorse settimane, dalla Turchia arriva la notizia che i gialloblù non mollano l’ex United.

Dalla Turchia sono convinti: Greenwood ha detto “sì” al Fenerbahce

Secondo il portale “Milliyet”, infatti, l’interesse del Fenerbahce per l’inglese rimane assolutamente vivo, soprattutto considerando che non arrivano novità sul fronte delle trattative per Sorloth e Guirassy, altri due obiettivi dei turchi. In Turchia sono convinti che il giocatore, aveva già dato il suo via libera al trasferimento in Superlig. Il punto resta la richiesta dell’OM, che dovrebbe ridurre un po’ le pretese sul cartellino del giocatore per dare più speranze al Fener.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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