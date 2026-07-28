Ufficiale, Claudio Ranieri è il nuovo direttore tecnico dell’Italia

Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo direttore tecnico dell’Italia. Accompagnerà Roberto Mancini nell’avventura della nazionale.

Claudio Ranieri nuovo volto della nazionale italiana

, ex allenatore della, è stato ufficialmente nominato come direttore della nazionale di calcio dell’. La scelta è ricaduta su di lui dopo il dietrofront sue l’altrettanto clamoroso addio di. La sua figura garantirebbe una presenza costante al fianco del gruppo squadra e un ponte perfetto tra dirigenza e campo.

Dopo la candidatura diadesso c’è un importante lavoro da iniziare, alla quale l’ex giallorosso verrà affiancato per provare nell’intento di riportare la nazionale italiana in alto come una volta.accetta la candidatura da direttore tecnico nonostante nell’eraavrebbe declinato l’offerta di entrare a far parte del progetto azzurro. Riparte dunque dal passato la nazionale, una decisione che mette fine a tutte le lamentele tirate fuori fino ad adesso.

Di seguito le parole di Giovanni Malagò:

“Mi serviva una persona con cui condividere la decisione del commissario tecnico, se fosse stata individuata un’altra figura sarebbe saltato ogni mio ragionamento. Una condivisione che sul nome di Roberto Mancini era venuta meno con Maldini e Leonardo. Questa persona con cui ho condiviso la scelta è Claudio Ranieri, che ha accettato pochi minuti fa e arriverà dalla Calabria. Domani alle ore 18 è prevista una conferenza stampa sia con Claudio Ranieri che con Roberto Mancini”.