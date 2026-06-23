La nuova Nazionale italiana di Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC è in procinto di essere creata.

Nelle elezioni che si sono tenute lo scorso lunedì, l’ex presidente del CONI ha ottenuto la maggioranza dei consensi, superando lo sfidante Giancarlo Abete. La prima scelta del numero uno della FIGC sarà scegliere il direttore tecnico e tra i nomi in lista c’è anche un ex giallorosso.

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