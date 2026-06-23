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Italia, Ranieri nella lista di Malagò per il direttore tecnico

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 23/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Italia, Ranieri nella lista di Malagò per il direttore tecnico

La nuova Nazionale italiana di Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC è in procinto di essere creata.

Nelle elezioni che si sono tenute lo scorso lunedì, l’ex presidente del CONI ha ottenuto la maggioranza dei consensi, superando lo sfidante Giancarlo Abete. La prima scelta del numero uno della FIGC sarà scegliere il direttore tecnico e tra i nomi in lista c’è anche un ex giallorosso.

Italia, Ranieri come piano B a Maldini

Come riporta Gianluca Di Marzio, tra i candidati per il ruolo di direttore tecnico c’è anche Claudio Ranieri, che ha salutato la Roma nel corso di questa stagione dopo le polemiche con Gasperini. Quello che sembrava essere il favorito per il ruolo, Paolo Maldini non sembra propenso ad accettare e oltre al nome di Ranieri, sembra possibile anche l’inserimento di Buffon, che è già stato nella Nazionale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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