La Nazionale italiana, con l’elezione del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è in piena ricostruzione e nei prossimi giorni potrebbero già iniziarsi a definire i primi ruoli.

Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, è intervenuto a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’ACS ASOMI College of Sciences, organizzata nel Salone d’Onore del CONI. Nel corso dell’evento, al dirigente è stata conferita un’onorificenza in Sport Diplomacy.

Malagò: “Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa”

Ai microfoni dei cronisti lì presenti,ha parlato anche del futuro assetto tecnico della Nazionale e, in particolare, della scelta del nuovo

Il presidente della FIGC ha confermato che la settimana in corso dovrebbe essere decisiva per arrivare a una scelta:

“Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa”.

Malagò ha poi spiegato che la definizione del direttore tecnico potrebbe sbloccare anche le altre scelte legate alla Nazionale:

“Magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto”.