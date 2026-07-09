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FIGC, Malagò: “Questa è la settimana del DT. Superato questo argomento si potrebbe procedere più facilmente sul resto”

Matias Ndiaye
Pubblicato 16 minuti fa il 09/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
FIGC, Malagò: “Questa è la settimana del DT. Superato questo argomento si potrebbe procedere più facilmente sul resto”

La Nazionale italiana, con l’elezione del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è in piena ricostruzione e nei prossimi giorni potrebbero già iniziarsi a definire i primi ruoli.

Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, è intervenuto a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’ACS ASOMI College of Sciences, organizzata nel Salone d’Onore del CONI. Nel corso dell’evento, al dirigente è stata conferita un’onorificenza in Sport Diplomacy.

Ai microfoni dei cronisti lì presenti, Malagò ha parlato anche del futuro assetto tecnico della Nazionale e, in particolare, della scelta del nuovo direttore tecnico.

Malagò: “Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa”

Il presidente della FIGC ha confermato che la settimana in corso dovrebbe essere decisiva per arrivare a una scelta:

“Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa”. 

Malagò ha poi spiegato che la definizione del direttore tecnico potrebbe sbloccare anche le altre scelte legate alla Nazionale:

“Magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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