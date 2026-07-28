Artem Dovbyk è pronto a voltare pagina dopo due stagioni alla Roma. L’attaccante ucraino si trasferisce al Bologna con una formula che potrebbe portare all’acquisto definitivo.
La nuova avventura dell’ucraino
Con l’arrivo di Santiago Castro in giallorosso, la Roma ha definito anche l’uscita di Artem Dovbyk. L’attaccante non rientrava più nei piani tecnici di Gian Piero Gasperini e ripartirà dal Bologna, dove proverà a rilanciarsi dopo un’esperienza nella Capitale vissuta tra alti e bassi.
I dettagli dell’operazioneSecondo quanto riportato da La Repubblica, il trasferimento si è concluso sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato tra i 18 e i 20 milioni di euro. Dovbyk resterà al Bologna fino al 30 giugno 2027, mentre il club emiliano si farà carico dell’intero stipendio del centravanti, pari a 3,6 milioni di euro annui.
La Roma guarda avanti
L’operazione permette alla Roma di alleggerire il monte ingaggi e di aprire una nuova fase per il reparto offensivo, affidato ai rinforzi scelti da Gasperini. Per Dovbyk, invece, il Bologna rappresenta l’occasione ideale per ritrovare continuità e dimostrare il proprio valore, con la possibilità di rendere definitivo il trasferimento al termine del prestito.