Artem Dovbyk è pronto a voltare pagina dopo due stagioni alla Roma. L’attaccante ucraino si trasferisce al Bologna con una formula che potrebbe portare all’acquisto definitivo.

La nuova avventura dell’ucraino

Con l’arrivo di Santiago Castro in giallorosso, la Roma ha definito anche l’uscita di Artem Dovbyk. L’attaccante non rientrava più nei piani tecnici di Gian Piero Gasperini e ripartirà dal Bologna, dove proverà a rilanciarsi dopo un’esperienza nella Capitale vissuta tra alti e bassi.

I dettagli dell’operazione

La Roma guarda avanti

Secondo quanto riportato da, il trasferimento si è concluso sulla base di un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato tra iresterà alfino al 30 giugno 2027, mentre il club emiliano si farà carico dell’intero stipendio del centravanti, pari

L’operazione permette alla Roma di alleggerire il monte ingaggi e di aprire una nuova fase per il reparto offensivo, affidato ai rinforzi scelti da Gasperini. Per Dovbyk, invece, il Bologna rappresenta l’occasione ideale per ritrovare continuità e dimostrare il proprio valore, con la possibilità di rendere definitivo il trasferimento al termine del prestito.