La tanto attesa scelta è arrivata: il nuovo Commissario Tecnico sarà Roberto Mancini.

Nel corso del Consiglio Federale tenutosi questa mattina, il Presidente della FIGC ha annunciato che il nuovo allenatore della Nazionale Italiana sarà Roberto Mancini, a riportarlo è l’ANSA. Inizialmente la scelta era ricaduta su Andrea Pirlo, ma a causa di uno sponsor russo affiliato all’ex giocatore della Juventus, il Presidente ha deciso di puntare su altri profili. La scelta di affidare le chiavi della panchina all’ex allenatore della Sampdoria era stata soprattutto di Maldini e Leonardo. Ma dopo la bufera il suo mancato arrivo, il direttore tecnico e il senior advisor hanno deciso di fare un passo indietro e rassegnare le dimissioni.

Ranieri verso il ruolo di direttore tecnico