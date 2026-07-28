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Nazionale, Malagò ha scelto: sarà Roberto Mancini il nuovo allenatore dell’Italia

Dienabou Balde
Pubblicato 15 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Nazionale, Malagò ha scelto: sarà Roberto Mancini il nuovo allenatore dell’Italia

 La tanto attesa scelta è arrivata: il nuovo Commissario Tecnico sarà Roberto Mancini.

Nel corso del Consiglio Federale tenutosi questa mattina, il Presidente della FIGC ha annunciato che il nuovo allenatore della Nazionale Italiana sarà Roberto Mancini, a riportarlo è l’ANSA. Inizialmente la scelta era ricaduta su Andrea Pirlo, ma a causa di uno sponsor russo affiliato all’ex giocatore della Juventus, il Presidente ha deciso di puntare su altri profili. La scelta di affidare le chiavi della panchina all’ex allenatore della Sampdoria era stata soprattutto di Maldini e Leonardo. Ma dopo la bufera il suo mancato arrivo, il direttore tecnico e il senior advisor hanno deciso di fare un passo indietro e rassegnare le dimissioni.

Ranieri verso il ruolo di direttore tecnico

Sistemata la casella allenatore, ora resta da spuntare quella riguardante il Direttore Tecnico. Una figura importante soprattutto per il calcio moderno. Secondo quanto riferito da SkySport in cima alla lista di Malagò c’è il nome di Claudio Ranieri. L’ex giallorosso aveva rifiutato pochi mesi fa proprio il ruolo da Commissario Tecnico per continuare a lavorare per la Roma, ma questa volta la storia potrebbe essere diversa. Sempre nella giornata di oggi, dovrebbero arrivare ulteriori chiarimenti. Intanto, il calcio italiano si prepara ad iniziare, un altro, nuovo corso.

#Italia #Malagò #Mancini #Nazionale #Ranieri

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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