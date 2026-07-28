L’avventura di Artem Dovbyk con la maglia della Roma è arrivata ai titoli di coda. L’attaccante ucraino è pronto a trasferirsi al Bologna nell’ambito dell’operazione che porterà Santiago Castro in giallorosso.

Un’avventura tra luci e ombre

Arrivato nell’estate del 2024 dopo la straordinaria stagione al Girona, conclusa con il titolo di capocannoniere della Liga, Dovbyk era chiamato a raccogliere un’eredità pesante. La Roma investì circa 41 milioni di euro per assicurarsi il centravanti ucraino, che nella sua prima stagione mise comunque a segno 17 gol in 45 presenze, alcuni dei quali decisivi nella rincorsa europea della squadra allenata da Claudio Ranieri. Nonostante i numeri, però, il suo rendimento è stato spesso condizionato dalle difficoltà nel legare il gioco con i compagni e dall’incapacità di entrare pienamente in sintonia con l’ambiente romanista.

L’ultima stagione e il cambio di scenario

Ora il Bologna per ripartire

Con l’arrivo di, il futuro dell’attaccante è apparso fin da subito in salita. La concorrenza nel reparto offensivo, alcune prestazioni sottotono e soprattutto i problemi fisici hanno frenato il suo percorso. Dopo aver trovato il gol contro, due infortuni muscolari alla coscia sinistra lo hanno costretto a un lungo stop, limitandone fortemente il contributo. L’ultima apparizione con laè arrivata nel derby, con appena pochi minuti disputati prima che diventasse evidente la volontà delle parti di separarsi.

Il trasferimento in prestito al Bologna rappresenta l’occasione per rilanciarsi dopo due stagioni complicate nella Capitale. Dovbyk lascia Trigoria con 20 gol in 63 presenze complessive, un bottino discreto ma inferiore alle aspettative generate dall’investimento sostenuto dalla Roma. Un’avventura che si chiude senza particolari rimpianti, con il club giallorosso pronto ad aprire un nuovo capitolo in attacco grazie all’arrivo di Santiago Castro.

Di Guido Rufino.