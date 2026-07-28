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Calciomercato Roma, El Aynaoui nel mirino dell’Aston Villa

Thomas Marinelli
Pubblicato 2 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, El Aynaoui nel mirino dell’Aston Villa

El Aynaoui, centrocampista marocchino della Roma, è stato avvistato dall’Aston Villa di Unai Emery per rimpiazzare il belga Tielemans.

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a lavorare sulle cessioni. Dopo Soulè, virato verso il Milan, adesso è il turno di El Aynaoui, che dopo esser tornato da un buon Mondiale piace a diversi club europei. L’interesse maggiore arriva dalla Premier League, più precisamente dall’Aston Villa, guidato dal tecnico spagnolo Unai Emery.

Roma, El Aynaoui come post Tielemans per l’Aston Villa

Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, la squadra vincitrice della Europa League, ovvero l’Aston Villa vuole un sostituto immediato dopo la cessione di Tielemans ceduto al Manchester United per 42 milioni di euro. La squadra inglese non resta comunque l’unica ad aver puntato l’occhio sul capitolino, e la Roma è disposta ad ascoltare le altre offerte.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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