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Roma Femminile, Giulia Dragoni saluta ufficialmente la capitale

Thomas Marinelli
Pubblicato 57 minuti fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma Femminile, Giulia Dragoni saluta ufficialmente la capitale

La Roma Femminile ha reso ufficiali due trasferimenti, uno in entrata ed uno in uscita, saluta Giulia Dragoni e arriva Piemonte.

La Roma accende la fiamma sul calciomercato, sia la squadra maschile con l’arrivo di Castro che la squadra femminile che saluta Giulia Dragoni. Sono stati resi ormai ufficiali due grandi trasferimenti, ovvero l’addio di Dragoni e il nuovo arrivo di Martina Piemonte. La squadra giallorossa dà il suo addio a Giulia tramite questo comunicato:

“Grazie per aver onorato i nostri colori, in bocca al lupo per il futuro”

Roma Femminile, ritorno di Martina Piemonte

Il secondo comunicato invece dà il benvenuto alla neo arrivata Martina Piemonte, di seguito le parole spese per la calciatrice:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Martina Piemonte. Martina torna alla Roma, firmando un contratto fino al 2029, dopo la stagione 2018/19 nella quale colleziona 22 presenze segnando 6 gol totali. Bentornata alla Roma, Martina!” 

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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