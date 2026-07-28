Riso: “Volevo portare via dalla Roma Mancini, lui ha rifiutato tutto”

L’agente di Mancini, Giuseppe Riso, ha rilasciato un’intervista a FcInter1908 raccontando che il suo assistito ha rifiutato tutto per la Roma

Quest’estate sono uscite delle voci sull’interessamento dell’Inter e di altre squadre per Gianluca Mancini ma alla fine il calciatore ha deciso di rimanere alla Roma firmando il rinnovo fino al 2029. Ricordiamo anche le parole di Gasperini riguardo queste voci: “Mancini non parte, l’ho detto anche a lui”.

Di seguito le parole di Giuseppe Riso riguardo Mancini

“Mancini io volevo portarlo via con offerte anche più importanti (ride, ndr): ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D’Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io l’avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma. E’ un gesto che fa per la Roma: gli ho detto che è un pazzo, sono contento perché è felice. Poteva guadagnare di più ma è felice”.

Queste sono state le parole dell’agente del difensore giallorosso che ha confermato così l’amore del giocatore nei confronti della sua squadra e di tutti i tifosi romanisti.

Riso ha poi parlato anche del rinnovo di un altro suo assistito, Bryan Cristante, confermando la sua importanza all’interno del club capitolino: “Cristante è il capitano della Roma, entrerà nella storia”.