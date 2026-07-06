Nella giornata di ieri il Mondiale che si sta disputando in queste settimane in America è stato colpito da un vero e proprio scandalo calcistico.

Il caso riguarda la squalifica sospesa di Folarin Balogun attaccante degli USA. Il calciatore di proprietà del Monaco, durante la sfida dei sedicesimi contro la Bosnia era stato espulso per via di un entrata pericolosa sulla caviglia del centrale del Sassuolo Muharemovic.

L’influenza di Trump nella decisione della FIFA

L’attaccante, espulso con rosso diretto, nei giorni a seguire, è stato successivamente “graziato” dalla FIFA in seguito all’applicazione dell’articolo 27, che ha levato il cartellino rosso alla punta degli “States”, una scelta che ha sollevato reazioni a catena dentro e fuori dal campo.

Non solo lo spogliatoio del Belgio, prossima sfidante degli Stati Uniti agli ottavi, ha espresso forte contrarietà, parlando apertamente di ingiustizia e arrivando a evocare, in riferimento anche alla telefonata tra Donald Trump e Gianni Infantino, possibili interferenze politiche nello sport. Critiche che sono arrivate anche da diversi allenatori e dirigenti di altre federazioni, come il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che a Radio Anch’io Lo Sport ha commentato duramente la vicenda.

Malagò: “Quando vedi una decisione presa così, si perde la meritocrazia, che è la base del calcio”

“Mi è sembrata veramente un’assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe questa decisione alla FIFA e soltanto alla FIFA. Non è replicabile nei vari campionati nazionali e dico: ‘Meno male!’, perché sarebbe veramente l’Armageddon. È inutile che ce la raccontiamo, questa scelta ha un evidente sapore politico, lo ha scritto anche il New York Times. Oggettivamente è un precedente pericolosissimo, un precedente politico pericolosissimo. Spero se ne rendano conto. Quando vedi una decisione presa così, si perde la meritocrazia, che è la base del calcio”.

Anche il Uefa, come riportato da Agi si è espressa sull’argomento: “La Fifa ha oltrepassato il limite“