Mercato Roma, sono state fatte tre call per Ivan Fresneda

La Roma sta valutando vari profili per il post Celik e uno sul quale sta puntando forte è quello di Ivan Fresneda dello Sporting

La Roma, dopo non essere riuscita a rinnovare Celik che ha firmato per la Juventus, sta cercando un rinforzo sulla fascia destra e il nome uscito negli ultimi giorni è quello di Ivan Fresneda ex Real Madrid. Secondo Matteo Moretto, lo Sporting non sarebbe intenzionato a cederlo e partirebbe da una richiesta iniziale di 25 milioni di euro.

Mercato Roma, i dettagli della situazione Fresneda

La dirigenza giallorossa, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, avrebbe avuto già tre call con i dirigenti delloe l’entourage del calciatore e da questi contatti si sarebbe arrivati a conoscenza di una richiesta iniziale del club portoghese di

Per ora la Roma si sta prendendo del tempo per monitora tutta la situazione però il calciatore è un profilo che piace molto e nei prossimi giorni la squadra capitolina potrebbe effettuare un affondo per chiudere l’operazione e regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo rinforzo.