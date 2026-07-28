Mercato Roma, sono state fatte tre call per Ivan Fresneda

La Roma sta valutando vari profili per il post Celik e uno sul quale sta puntando forte è quello di Ivan Fresneda dello Sporting
La Roma, dopo non essere riuscita a rinnovare Celik che ha firmato per la Juventus, sta cercando un rinforzo sulla fascia destra e il nome uscito negli ultimi giorni è quello di Ivan Fresneda ex Real Madrid. Secondo Matteo Moretto, lo Sporting non sarebbe intenzionato a cederlo e partirebbe da una richiesta iniziale di 25 milioni di euro.
Mercato Roma, i dettagli della situazione FresnedaLa dirigenza giallorossa, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, avrebbe avuto già tre call con i dirigenti dello Sporting e l’entourage del calciatore e da questi contatti si sarebbe arrivati a conoscenza di una richiesta iniziale del club portoghese di 15 milioni di euro più bonus.
Per ora la Roma si sta prendendo del tempo per monitora tutta la situazione però il calciatore è un profilo che piace molto e nei prossimi giorni la squadra capitolina potrebbe effettuare un affondo per chiudere l’operazione e regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo rinforzo.