Dopo il caos Pirlo, ancora una volta la FIGIC ridisegna il suo organismo. Tra i nomi in pole per il ruolo da Direttore Tecnico c’è quello di Claudio Ranieri.

È bastato poco per far scoppiare di nuovo il caos nelle mura della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La scelta di Paolo Maldini e Leonardo di affidare le chiavi della panchina azzurra ad Andrea Pirlo, non è stata gradita dal Presidente Giovanni Malagò. Secondo diverse indiscrezioni, i due ex Milan avrebbero rassegnato le dimissioni, ed ora l’organismo della FIGIC è tutto da rifare.

Claudio Ranieri principale candidato

La scelta sull’allenatore dell’Italia

Secondo quanto riportato da SkySport sarebbe uno dei principali concorrenti per sostituireL’ex allenatore giallorosso è reduce dall’esperienza daproprio alla, e dopo aver rifiutato il ruolo da CT, potrebbe far ritorno aSi prepara, dunque, Sir Claudio ad indossare di nuovo il mantello e cercare di invertire la rotta del calcio italiano.

Resta però ancora da capire chi sarà effettivamente il nuovo Commissario Tecnico. Anche in questo caso i nomi sono tanti, ma il più caldo è quello di Roberto Mancini che potrebbe tornare alla guida della nazionale dopo quasi 6 anni, sempre come riferisce SkySport.