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ltalia, Claudio Ranieri candidato forte per il ruolo da direttore tecnico. Mancini il favorito per la panchina

Dienabou Balde
Pubblicato 32 minuti fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
ltalia, Claudio Ranieri candidato forte per il ruolo da direttore tecnico. Mancini il favorito per la panchina

Dopo il caos Pirlo, ancora una volta la FIGIC ridisegna il suo organismo. Tra i nomi in pole per il ruolo da Direttore Tecnico c’è quello di Claudio Ranieri.

È bastato poco per far scoppiare di nuovo il caos nelle mura della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La scelta di Paolo Maldini e Leonardo di affidare le chiavi della panchina azzurra ad Andrea Pirlo, non è stata gradita dal Presidente Giovanni Malagò. Secondo diverse indiscrezioni, i due ex Milan avrebbero rassegnato le dimissioni, ed ora l’organismo della FIGIC è tutto da rifare.

Claudio Ranieri principale candidato

Secondo quanto riportato da SkySport, Claudio Ranieri sarebbe uno dei principali concorrenti per sostituire Maldini. L’ex allenatore giallorosso è reduce dall’esperienza da Senior Advisor proprio alla Roma, e dopo aver rifiutato il ruolo da CT, potrebbe far ritorno a Coverciano. Si prepara, dunque, Sir Claudio ad indossare di nuovo il mantello e cercare di invertire la rotta del calcio italiano.

La scelta sull’allenatore dell’Italia

Resta però ancora da capire chi sarà effettivamente il nuovo Commissario Tecnico. Anche in questo caso i nomi sono tanti, ma il più caldo è quello di Roberto Mancini che potrebbe tornare alla guida della nazionale dopo quasi 6 anni, sempre come riferisce SkySport.

 

#Italia #Malagò #Mancini #Nazionale #Ranieri

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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