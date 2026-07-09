I vari passaggi per arrivare alla definitiva comunicazione dell’inizio dei lavori per il nuovo stadio della Roma, sembrano indirizzati verso la fase conclusiva.

Alessandro Onorato, assessore Sport e Grandi Eventi di Roma Capitale, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AdnKronos, proprio a riguardo delle tempistiche per l’inizio dei primi cantieri e le sue parole lasciano ben sperare per tutti i tifosi giallorossi. Nel 2027 è attesa la prima pietra, poi nel 2030 lo stadio finalmente dovrebbe finalmente sorgere.

Onorato: “Stiamo dimostrando che si possono mettere da parte i no e fare dei sì che rispettino le regole”

“Lo stadio dei giallorossi che sorgerà a Pietralata mi sembra in dirittura d’arrivo, anche lì con il sindaco e la Giunta abbiamo dimostrato tutti grande efficienza”.

Onorato ha poi aggiunto: “Io credo che gli impianti sportivi bisogna farli, se ne parla in tutta Italia e non si fanno mai. Noi stiamo dimostrando che si possono mettere da parte i no e fare dei sì che rispettino le regole”.