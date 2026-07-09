La Roma appesa a un filo: Greenwood verso la Turchia, spunta Ndoye

Il Fenerbahce mette la freccia per Greenwood, con la Roma che non vuole fare aste. Come alternativa uno dei nomi possibili è Ndoye.

Corriere della Sera (S.Valdarchi) – È una questione di garanzie. Da una parte quelle tecniche, che Friedkin ha ribadito a Gasperini, col risultato di un Gian Piero fiducioso, nonostante gli zero acquisti. Dall’altra quelle bancarie, che invece il Fenerbahce aspetta per chiudere l’acquisto di Greenwood, dopo l’accelerata delle ultime ore. Un doppio binario sul quale viaggia il futuro della Roma.

Il Fenerbahce accontenta Greenwood

ha chiesto acquisti mirati: due esterni offensivi, un’alternativa ae un centrocampista mancino di fascia. Oltre, ovviamente, a sostituire eventuali partenze eccellenti comeche, insieme a, non è sicuro di restare. A proposito dell’argentino, dopo loe alcuni club sauditi (destinazione non gradita a Matias) anche il(dell’ex ds) ha chiesto informazioni all’agente. Tornando alle richieste di, la lista presentata dall’allenatore alla proprietà è stata condivisa con

I due si sono ritrovati dopo gli anni di Bergamo e tra loro è subito tornato il feeling, quello che era mancato con Massara. Ora però c’è da passare dalla teoria alla pratica. A tal proposito, la Roma a tutto ieri era iscritta alla corsa per Greenwood. Un’operazione complicata per costi, con D’Amico che ha provato a regalare l’esterno a Gasperini, senza però voler partecipare ad aste o giochi a rialzo. Proprio il tasto si cui ha battuto il Fenerbahce per incassare il sì di Mason e soprattutto del padre-agente.

Nelle ultime ore, poi, da Istanbul si sono avvicinati alle richieste del Marsiglia e ora, dalla Turchia, raccontano l’accordo a un passo. Mancano solo le famose garanzie bancarie. D’Amico, intanto, studia le alternative. Tanti i profili già proposti al club, l’ultimo è Ndoye. L’ex Bologna, ora al Nottingham Forest, é impegnato con la Svizzera al Mondiale. Piace, anche se non è il preferito ad oggi, ma gli scenari possono cambiare.