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Francia-Marocco, tre romanisti in campo: dove e quando vederla

Lorenza Suriano
Pubblicato 2 ore fa il 09/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Francia-Marocco, tre romanisti in campo: dove e quando vederla

I quarti di finale del mondiale vedranno tre romanisti impegnati tutti in Francia-Marocco, la partita in calendario per questa sera.

Iniziano oggi i quarti di finale del mondiale dopo una giornata di pausa. Sono ancora tre i romanisti coinvolti nella competizione dopo le eliminazioni di Celik, Malen e Ndicka. Si tratta di El Aynaoui e Salah-Eddine con il Marocco e di Manu Koné con la Francia. Curiosamente, il tabellone ha deciso di mettere contro i tre giallorossi. Le due compagini, infatti, si affronteranno per conquistare la semifinale.

Francia-Marocco, quando si gioca

Francia e Marocco saranno in campo una contro l’altra questa sera 9 luglio alle ore 22 italiane. Si gioca a al Gillette Stadium di Boston. La partita sarà trasmessa da DAZN e in chiaro su Rai 1. Disponibile anche la visione in streaming su RaiPlay.

In mezzo al campo potremmo assistere alla sfida tra i due romanisti Koné ed El Aynaoui. Se quest’ultimo è ormai un perno indiscutibile della mediana marocchina, il francese viene da una prova positiva contro il Paraguay, in cui ha sfruttato il vuoto lasciato dall’infortunio di Tchouameni, e vista la condizione ancora non ottimale del giocatore del Real Deschamps sembra orientato a riproporlo. Panchina invece per Salah-Eddine.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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