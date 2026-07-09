Francia-Marocco, tre romanisti in campo: dove e quando vederla

I quarti di finale del mondiale vedranno tre romanisti impegnati tutti in Francia-Marocco, la partita in calendario per questa sera.

Iniziano oggi i quarti di finale del mondiale dopo una giornata di pausa. Sono ancora tre i romanisti coinvolti nella competizione dopo le eliminazioni di Celik, Malen e Ndicka. Si tratta di El Aynaoui e Salah-Eddine con il Marocco e di Manu Koné con la Francia. Curiosamente, il tabellone ha deciso di mettere contro i tre giallorossi. Le due compagini, infatti, si affronteranno per conquistare la semifinale.

Francia-Marocco, quando si gioca

Francia e Marocco saranno in campo una contro l’altra questa seraitaliane. Si gioca a al Gillette Stadium di. La partita sarà trasmessa da. Disponibile anche la visione in streaming su RaiPlay.

In mezzo al campo potremmo assistere alla sfida tra i due romanisti Koné ed El Aynaoui. Se quest’ultimo è ormai un perno indiscutibile della mediana marocchina, il francese viene da una prova positiva contro il Paraguay, in cui ha sfruttato il vuoto lasciato dall’infortunio di Tchouameni, e vista la condizione ancora non ottimale del giocatore del Real Deschamps sembra orientato a riproporlo. Panchina invece per Salah-Eddine.