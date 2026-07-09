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Pellegrini-Roma, sprint per il sì

Lorenza Suriano
Pubblicato 3 ore fa il 09/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Pellegrini-Roma, sprint per il sì

Non c’è ancora l’accordo definitivo, ma la distanza tra Pellegrini e la Roma è minima e c’è ottimismo per la firma entro lunedì.

Il Tempo (F.Biafora) – Mentre Greenwood ha già in mano i biglietti aerei per Istanbul, Pellegrini si prepara ad iniziare una nuova stagione con la Roma. L’accordo con il numero 7 ancora non c’è, ma sono tutti fiduciosi sul fatto che lunedì mattina sarà presente al raduno per il raduno agli ordini di Gasperini che ha spinto con la società per la sua permanenza. E il nuovo direttore sportivo D’Amico da giorni sta lavorando in questo senso, con contatti continui con l’agente del classe 1996 dopo il faccia a faccia della scorsa settimana. La distanza tra richiesta e offerta è davvero ridotta e a meno di clamorose sorprese entro il weekend arriverà la fumata bianca. Con una stretta di mano e la firma per continuare un rapporto iniziato addirittura nel 2005, quando mosse i primi passi nel vivaio giallorosso.

Pellegrini e gli altri rinnovi, ma nessun acquisto

Quello di Pellegrini è l’ultimo dei tre dossier rimasti aperti sui giocatori che hanno visto scadere il contratto il 30 giugno. Per Dybala Celik è infatti tutto fatto e si attende solo l’annuncio della società sui prolungamenti dei rispettivi accordi.

Il mercato della Roma parte quindi dalle conferme richieste dal tecnico, mentre dalle parti della Capitale non si sono ancora visti volti nuovi. Con un grande obiettivo che è ormai sfumato. Greenwood infatti è destinato a vestire la maglia del Fenerbahce, che ha sbaragliato la concorrenza per l’attaccante con un’offerta da capogiro sull’ingaggio.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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