Il calciomercato della Roma, oltre ai rinforzi in attacco guarda ancora alla fascia sinistra, e il nome che resiste in cima alla lista di Gian Piero Gasperini è uno.

Diego Moreira, esterno classe 2004 dello Strasburgo protagonista con il Belgio ai Mondiali, negli ultimi giorni sembra essere il favorito della società giallorossa per coprire il ruolo di esterno sinistro a tutto campo.

Lo stipendio e la clausola in favore del Chelsea

Dopo un primo sondaggio prima della, i giallorossi sono tornati a trattare con il club francese, che valuta il cartellino: una richiesta alta che Tonyproverà a limare.

A differenza della trattativa con Greenwood, però, l’operazione Moreira non metterebbe a rischio gli equilibri economici dello spogliatoio: il belga guadagna poco meno di un milione e mezzo l’anno, in linea con il tetto salariale fissato da Trigoria.

C’è però un terzo incomodo tra la Roma e Moreira: il Chelsea. I Blues vantano una clausola di recompra sul giocatore. L’importo non è stato reso noto, ma la possibilità di riportarlo a Londra esiste. Anche lo Strasburgo appartiene al gruppo BlueCo. Questo significa che gli inglesi (che lo hanno ceduto per poco meno di due milioni ai francesi) hanno un controllo indiretto sulla situazione del giocatore e, grazie alla clausola di recompra, possono decidere di riportarlo a ‘casa’ prima di un’eventuale cessione a un altro club.