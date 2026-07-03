Calciomercato Roma, Diego Moreira è il preferito di Gasperini

La Roma segue Diego Moreira dello Strasburgo, che Gasperini ha indicato come preferito per rinforzare le fasce giallorosse.

Come riportano diversi quotidiani questa mattina, tra cui Il Messaggero e La Gazzetta dello Sport, la Roma continua a seguire Diego Moreira dello Strasburgo, considerato il profilo perfetto per completare la coppia di laterali di centrocampo insieme a Wesley. Il club francese per ora non fa sconti e ha già fatto il suo prezzo, che ammonta a circa 40 milioni. Gasperini apprezza molto il belga, e la società giallorossa proverà a fare un tentativo per portarlo nella capitale.

Chi è Diego Moreira

Il calcio scorre nel sangue di Moreira, figlio dell’ex nazionale della Guinea Bissau, centrocampista con un passato tratra le altre, anche la madre ha un legame con il pallone. Emilie Graf è infatti figlia di, tedesco e centrocampista pure lui ma con un lungo trascorso nel campionato belga.

Nato proprio mentre il papà giocava nello Standard Liegi, l’esterno dello Strasburgo ha scelto di rappresentare il Belgio dopo aver compiuto tutta la trafila giovanile con la nazionale portoghese. Rudi Garcia lo ha ripagato con la convocazione al mondiale dove, nell’ultima partita contro il Senegal, da subentrato sulla fascia sinistra ha impressionato tutti.

Giocatore rapido e dotato di grande dribbling, è cresciuto anche negli inserimenti in zona gol. La caratteristica che spicca maggiormente tra quelle del classe 2004 è però la duttilità. Una dote che, tra l’altro, lo accomuna proprio a Wesley. L’ex Benfica, di piede mancino, può giocare indistintamente come quinto a destra o a sinistra e anche come ala d’attacco, dove quest’anno è stato impiegato nel 4-2-3-1 di Gary O’Neil. Per lui in stagione 5 gol e 7 assist in tutte le competizioni.