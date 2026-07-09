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Calciomercato Roma, si intensificano i contatti con il Sunderland: Ghisolfi vuole chiudere per Soulé

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 09/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, si intensificano i contatti con il Sunderland: Ghisolfi vuole chiudere per Soulé

Il nome in cima alla lista delle probabili cessioni della Roma, in questi giorni continua ad essere quello di Matias Soulé.

Nonostante la mancata cessione dell’esterno argentino entro la data di scadenza del Settlement Agreement, 30 giugno, non essendo arrivate offerte concrete ai giallorossi da parte dei club interessati, il numero 18 rimane in uscita. 

Ghisolfi intensifica i contatti con Soulé

Negli ultimi giorni infatti si è parlato di un forte interessamento da parte del Sunderland, squadra inglese di Premier League, che ha iniziato a chiedere informazione riguardo la fattibilità della trattativa. Come scrive il portale inglese teamtalk.com, Ghisolfi, che ha portato l’esterno argentino a Roma nel 2024, ora direttore sportivo del club inglese, è interessato a ingaggiare il classe 2003 per rinforzare la rosa del Sunderland. 

L’ex Frosinone è uno degli obiettivi obiettivi principali dell’ex ds giallorosso che sembra aver già avviato i contatti per trovare un accordo di massima. La Roma valuta Soulé tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una richiesta che non dovrebbe rappresentare un ostacolo per il Sunderland. Ghisolfi, quindi, in questi giorni sta alzando i giri del motore, per convincere l’argentino di Mar del Plata e arrivare alla fumata bianca.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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