Il nome in cima alla lista delle probabili cessioni della Roma, in questi giorni continua ad essere quello di Matias Soulé.

Nonostante la mancata cessione dell’esterno argentino entro la data di scadenza del Settlement Agreement, 30 giugno, non essendo arrivate offerte concrete ai giallorossi da parte dei club interessati, il numero 18 rimane in uscita.

Ghisolfi intensifica i contatti con Soulé

Negli ultimi giorni infatti si è parlato di un forte interessamento da parte del, squadra inglese di Premier League , che ha iniziato a chiedere informazione riguardo la fattibilità della trattativa. Come scrive il portale inglese teamtalk.com che ha portato l’esterno argentino a Roma nel 2024, ora direttore sportivo del club inglese,

L’ex Frosinone è uno degli obiettivi obiettivi principali dell’ex ds giallorosso che sembra aver già avviato i contatti per trovare un accordo di massima. La Roma valuta Soulé tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una richiesta che non dovrebbe rappresentare un ostacolo per il Sunderland. Ghisolfi, quindi, in questi giorni sta alzando i giri del motore, per convincere l’argentino di Mar del Plata e arrivare alla fumata bianca.