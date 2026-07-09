Calciomercato Roma, idea Diao per l’attacco

La Roma guarda in casa Como per l’attacco. Tra le opzioni spunta il nome di Assane Diao, reduce da una stagione difficile con i Lariani.

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, tra le alternative valutate dalla Roma per l’attacco dopo aver visto naufragare quasi definitivamente la trattativa Greenwood ci sarebbe anche Assane Diao. L’attaccante esterno del Como piace a diverse squadre tra cui Sporting e Deportivo La Coruna, e la sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni. In realtà, lo scorso inverno la società lombarda ha rifiutato oltre 45 milioni dall’Inghilterra, ma nel mentre il classe 2005 ha dovuto affrontare una stagione piuttosto complicata che lo ha visto perdere il posto da titolare.

La stagione di Diao

Se al suo arrivo nel gennaio 2025 aveva colpito per impatto e capacità di adattarsi a diversi ruoli, l’ultima annata ha visto l’ala senegalese confrontarsi con tanti problemi fisici e una competizione sempre più pressante nel ruolo. Il, tra l’altro, ha acquistatoe riportato in riva al lago. Per questo, lo spazio destinato all’ex Betis potrebbe ridursi ulteriormente. Il suo 2025/26, alla fine, si è concluso con 20 presenze,in tutte le competizioni.