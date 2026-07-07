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Serie A, Gasperini a Milano parlerà questa sera a Sky Sport

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 giorni fa il 07/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, Gasperini a Milano parlerà questa sera a Sky Sport

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione della Roma e Gasperini attende con ansia l’inizio del ritiro giallorosso.

La data da cerchiare sul calendario è il 13 luglio, quando i giallorossi torneranno a Trigoria per iniziare il lavoro agli ordini di Gasperini. Il tecnico piemontese, in questi giorni è stato in vacanza per ricaricare le energie e arrivare pronto alla preparazione di una stagione importantissima per la Roma, visto il ritorno in Champions e l’anno del centenario.

Gasperini ospite a Sky Sport

Gasperini e la società intanto, continuano a lavorare anche in ottica mercato in entrata, con il sogno Greenwood che rimane il pallino del tecnico giallorosso. La trattativa è nel vivo e le prossime ore potrebbero essere decisive. E magari qualche dettaglio in più potrà fornirlo proprio Gasperini.

Il tecnico piemontese, infatti, si trova a Milano insieme a D’Amico e questa sera alle 21, sarà ospite a Sky Sport, in occasione di un evento di presentazione del campionato. Grande attesa per le sue parole. Non sarà presente alla trasmissione, invece, il direttore sportivo, impegnato a Milano per altre questioni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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