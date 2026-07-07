Il futuro di Robinio Vaz alla Roma non è ancora certo, e potrebbe essere lontano dalla Capitale.

Diciannove anni, talento riconosciuto e margini di crescita importanti, ma anche la necessità di trovare spazio con continuità. La Roma, a gennaio di quest’anno, ha deciso di investire con convinzione su Robinio Vaz, acquistandolo dal Marsiglia per circa 25 milioni di euro. Un’operazione importante per un prospetto considerato di grande prospettiva, ma la sua prima stagione in giallorosso è stata inevitabilmente condizionata dalla forte concorrenza del bomber giallorosso Malen.

Vaz, un’esperienza in prestito per accumulare minuti

In questi primi mesi nellaha messo a referto, quello della vittoria per 1 a 0 contro il. Un minutaggio complessivo ridotto, per un giocatore classe 2007 che nella prima parte di stagione, quando era ancora alaveva fatto intravedere del potenziale,

In vista della prossima stagione, la soluzione più probabile sembra dunque essere una cessione in prestito secco. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’obiettivo della Roma è permettere al classe 2007 di giocare con maggiore regolarità, senza però perdere il controllo sul suo futuro. Resta da capire quale sarà la destinazione più adatta: potrebbe restare in Serie A, dove avrebbe modo di ambientarsi ulteriormente nel calcio italiano, oppure trasferirsi all’estero.