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Garnacho infiamma il mercato: Napoli e Como ci provano, spunta anche l’Atletico Madrid

Guido Rufino
Pubblicato 53 minuti fa il 07/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Garnacho infiamma il mercato: Napoli e Como ci provano, spunta anche l’Atletico Madrid

Il futuro di Alejandro Garnacho è tutto da scrivere. L’esterno argentino, accostato anche alla Roma nei giorni scorsi, è finito nel mirino di diversi club. 

Chelsea pronto ad ascoltare offerte

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Chelsea avrebbe aperto alla possibilità di cedere Alejandro Garnacho, arrivato appena un anno fa dal Manchester United per circa 40 milioni di sterline. Sebbene la valutazione ufficiale del club londinese sia vicina ai 90 milioni di sterline, un’offerta intorno ai 60 milioni (circa 70 milioni di euro) potrebbe essere presa seriamente in considerazione dalla dirigenza inglese.

Napoli in pole, ma la formula non convince

Tra le società maggiormente interessate c’è il Napoli, che sta cercando nuovi rinforzi offensivi per la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Gli azzurri vorrebbero impostare l’operazione con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, soluzione che al momento non trova il gradimento del Chelsea. Garnacho ritroverebbe inoltre alcuni ex compagni del Manchester United come Scott McTominay e Rasmus Hojlund, un aspetto che potrebbe favorire il suo ambientamento.

Como e Atletico restano alla finestra

La concorrenza, però, è tutt’altro che trascurabile. Anche il Como segue con attenzione l’argentino e potrebbe inserirlo in una trattativa più ampia con il Chelsea, considerando i contatti già avviati tra i due club per altri calciatori. Sullo sfondo resta infine l’Atletico Madrid, da tempo interessato al classe 2004 e pronto a offrirgli l’opportunità di tornare nella città in cui è nato. Per la Roma, invece, la pista sembra essersi raffreddata con l’aumento della concorrenza.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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