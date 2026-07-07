Serie A, svolta ai vertici degli arbitri: Daniele Orsato è il nuovo designatore

Novità importanti ai vertici del settore arbitrale italiano. La FIGC ha ufficializzato la nomina di Daniele Orsato come nuovo designatore arbitrale di Serie A e Serie B.

Ufficiale la nomina di Orsato

L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione dei nuovi organi tecnici nazionali. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che ha ufficializzato la nomina di Daniele Orsato come nuovo designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B.

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Una nuova fase per il settore arbitrale

prende il posto di, che lo scorso aprile aveva deciso di autosospendersi dall’incarico dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dallanell’ambito di un’indagine per presunto concorso in frode sportiva.ha così scelto di affidare la guida della Commissione arbitrale a una figura di grande esperienza, reduce da una lunga carriera ai massimi livelli internazionali.

Con l’arrivo di Daniele Orsato si apre una nuova fase per la gestione delle designazioni arbitrali nei due principali campionati professionistici italiani. L’ex direttore di gara sarà chiamato a gestire un ruolo delicato, con l’obiettivo di garantire continuità, trasparenza e qualità tecnica in una stagione che si preannuncia particolarmente intensa.