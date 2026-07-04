Il giornalista Daniele Bartocci: “Gasperini il top per la Roma”

“Gasperini è il migliore allenatore probabilmente in Serie A. Il top per una piazza come Roma”. A Forte dei Marmi, nella cornice scintillante del Tennis Italia di Sergio Marrai, il giornalista Daniele Bartocci ha acceso la serata del Decennale delle Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio con alcune analisi pungenti sul calcio italiano.

IL GIORNALISTA DI JESI DANIELE BARTOCCI PARLA CON PAOLO BROSIO AL MATTONE DEL CUORE 2026 DI FORTE DEI MARMI: “GASPERINI VERO TOP PLAYER… LA ROMA PUO’..”.

Brosio: “Spalletti è meglio sia di Tudor che di Thiago Motta, non ci sono dubbi”

Bartocci, reduce da una chiacchierata calcistica al Tennis Italia proprio con Brosio, ha ribadito che, per continuità, identità di gioco e capacità di valorizzare i giovani. “In questo momento – ha spiegato in Versilia nei giorni scorsi il giornalista di Jesi Daniele Bartocci, eletto nella Top 40 Under 40 dei migliori giovani under 40 al mondo nell’anno 2025 – Gasperini rappresenta il modello più completo: idee, coraggio, risultati. È un riferimento assoluto per tutto il movimento. La vittoria dell’con l’Atalanta rimarrà per sempre nella storia come un risultato incredibile”.

Allegri, Napoli e il gioco: “Serve entusiasmo, non solo equilibrio”

Tra applausi, curiosità e un clima da grande evento, Paolo Brosio non si è certo risparmiato nella chiacchierata con Bartocci. Le sue parole su Spalletti sono state nette:. Un giudizio forte, che Bartocci ha commentato definendo Spalletti “un valido allenatore, che però deve risollevare tutto l’ambiente dopo un’annata durissima”.

Brosio, grande tifoso della Juventus, ha poi affrontato il tema Allegri‑Napoli: “A mio modo di vedere il gioco di Max Allegri si sposa probabilmente meglio con una squadra del Nord, piuttosto che con l’entusiasmo e il calore immenso di Napoli… credo che una piazza come Napoli pretenda un gioco più spettacolare e spumeggiante”. Bartocci ha condiviso la riflessione, sottolineando come “Napoli sia una piazza che vive di emozioni, e un certo tipo di calcio è quasi obbligatorio”. Il gioco di Allegri? Secondo il giornalista Daniele Bartocci, ospite negli ultimi mesi del Processo di Biscardi, “le dinamiche tecnico-tattiche di Allegri non solo non convincono (almeno al Milan nell’ultimo anno, ndr), ma non divertono. Anzi annoiano molto gli amanti del calcio, con un gioco tutt’altro che brillante…”.

Juve, Milan, Como e Roma: “Se non investi bene, poi paghi”

Brosio, confrontandosi con il giornalista Daniele Bartocci, è stato chiarissimo anche sul tema Champions: “Big come Juve e Milan devono investire bene i soldi… Se fanno tanti errori, poi si paga eccome… Il Como e Roma hanno approfittato, grazie anche a un bel percorso naturalmente… Gasperini ha riportato la Champions a Roma, stagione positiva”. Bartocci ha aggiunto che “la programmazione oggi è tutto: chi sbaglia, resta indietro”.

Daniele Bartocci (giornalista): “Gasperini è il modello, Spalletti la certezza. Il calcio italiano deve ripartire da qui”

In chiusura, Bartocci ha ringraziato Brosio per l’ospitalità a Forte dei Marmi (Olimpiadi del Cuore, bellissimo evento benefico) e ha ribadito il concetto chiave: “Se vogliamo tornare competitivi davvero come Nazionale di Calcio, dobbiamo ripartire da allenatori come Gasperini che costruiscono, che osano, che formano”. Sotto Brosio in Versilia, in apertura Daniele Bartocci (premio – Award Millennials 2020 – Millennium – Roma con Malagò e Spadafora).