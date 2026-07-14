Roma, tutti i dettagli del rinnovo di Dybala: ecco quanto guadagnerà l’argentino

Dopo l’annuncio ufficiale arrivato nella giornata di ieri, la Roma e Paulo Dybala proseguiranno insieme il loro percorso.
Lo stipendio e i bonus previsti
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo contratto garantirà a Dybala uno stipendio fisso di 2,5 milioni di euro netti a stagione. A questa cifra si aggiungerà una parte variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di squadra, permettendo al numero 21 di arrivare a percepire fino a 4 milioni di euro complessivi.