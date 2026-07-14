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Roma, tutti i dettagli del rinnovo di Dybala: ecco quanto guadagnerà l’argentino

Guido Rufino
Pubblicato 6 ore fa il 14/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, tutti i dettagli del rinnovo di Dybala: ecco quanto guadagnerà l’argentino

Dopo l’annuncio ufficiale arrivato nella giornata di ieri, la Roma e Paulo Dybala proseguiranno insieme il loro percorso. 

Lo stipendio e i bonus previsti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo contratto garantirà a Dybala uno stipendio fisso di 2,5 milioni di euro netti a stagione. A questa cifra si aggiungerà una parte variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di squadra, permettendo al numero 21 di arrivare a percepire fino a 4 milioni di euro complessivi.

Una scelta nel segno della continuità

Con questo rinnovo la Roma conferma la volontà di puntare ancora sulla qualità e sull’esperienza della Joya. Dopo essere diventato uno dei leader tecnici e carismatici dello spogliatoio, Dybala sarà chiamato a ricoprire un ruolo centrale anche nella stagione 2026/27, con l’obiettivo di guidare i giallorossi verso nuovi traguardi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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