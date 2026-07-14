Calciomercato, si complica Garnacho. Passi avanti per Summerville

La pista che porta ad Alejandro Garnacho sembra troppo complicata per la Roma. Si continua a lavorare per Summerville.

Come riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport la pista che porta Alejandro Garnacho è piuttosto complicata. La Roma è orientata a virare su altri nomi, e a Trigoria sono in corso riunioni senza sosta tra D’Amico, Gasperini e Ryan Friedkin per accelerare il calciomercato in entrata.

Incontro positivo per Summerville