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Calciomercato, si complica Garnacho. Passi avanti per Summerville

Lorenza Suriano
Pubblicato 31 minuti fa il 14/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, si complica Garnacho. Passi avanti per Summerville

La pista che porta ad Alejandro Garnacho sembra troppo complicata per la Roma. Si continua a lavorare per Summerville.

Come riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport la pista che porta Alejandro Garnacho è piuttosto complicata. La Roma è orientata a virare su altri nomi, e a Trigoria sono in corso riunioni senza sosta tra D’Amico, Gasperini e Ryan Friedkin per accelerare il calciomercato in entrata.

Incontro positivo per Summerville

Fabrizio Romano si sofferma invece sulla questione legata a Crysencio Summerville, i cui agenti in mattinata hanno incontrato la società giallorossa. Le discussioni sono state positive e nei prossimi giorni si attendono sviluppi. Non sarà facile convincere il West Ham ad abbassare le pretese economiche. Ad oggi infatti, secondo l’esperto di mercato la Roma può permettersi soltanto uno tra l’olandese e Diego Moreira dello Strasburgo.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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