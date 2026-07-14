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Roma, dopo Bruno Conti saluta anche Alberto De Rossi: si chiude un’era a Trigoria

Guido Rufino
Pubblicato 5 ore fa il 14/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, dopo Bruno Conti saluta anche Alberto De Rossi: si chiude un’era a Trigoria

Prosegue la rivoluzione nel settore giovanile della Roma. Dopo l’addio di Bruno Conti, lascia Trigoria anche Alberto De Rossi.

Un altro storico addio a Trigoria

La riorganizzazione del settore giovanile della Roma continua a portare cambiamenti importanti. Dopo gli arrivi di Margiotta e Scala e gli addii di Federico Guidi e Bruno Conti, anche Alberto De Rossi conclude la sua lunga esperienza in giallorosso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il contratto dell’ex tecnico della Primavera è scaduto lo scorso 30 giugno e la società non avrebbe avviato alcun confronto per il rinnovo.

Trentadue anni di successi e talenti

De Rossi lascia Trigoria dopo ben 32 anni, durante i quali ha scritto pagine importanti della storia del vivaio romanista. Alla guida della Primavera ha conquistato tre Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe, prima di assumere il ruolo di responsabile dello sviluppo e della formazione degli allenatori del settore giovanile. Sotto la sua gestione sono cresciuti numerosi calciatori poi affermatisi ai massimi livelli, tra cui Lorenzo Pellegrini, Alessandro Florenzi, Davide Frattesi, Riccardo Calafiori, Alessio Romagnoli, Matteo Politano ed Edoardo Bove.

Si chiude un ciclo storico

Con l’uscita di scena di Alberto De Rossi si chiude definitivamente un’epoca per il settore giovanile della Roma, che nelle ultime settimane ha visto salutare anche Bruno Conti. Per il dirigente potrebbe ora aprirsi una nuova esperienza all’Ostiamare, dove ritroverebbe il figlio Daniele. Nel frattempo, a Trigoria prosegue il processo di rinnovamento voluto dal club in vista delle prossime stagioni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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