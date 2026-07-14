Roma, accordo con Moreira: trovato l’intesa con il giocatore, ora si tratta con lo Strasburgo

La Roma accelera sul mercato offensivo e mette nel mirino Moreira. Il talento belga ha dato il suo ok ai giallorossi.

La Roma muove i primi passi per Moreira

Il mercato della Roma entra nel vivo e il reparto offensivo resta una delle priorità della dirigenza giallorossa. Dopo aver valutato diversi profili, il club capitolino sembra aver individuato in Diego Moreira un possibile rinforzo per la squadra di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la Roma avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il calciatore per il trasferimento nella Capitale.

Ora il nodo è lo Strasburgo

Un profilo ideale per Gasperini

Il classe 2004, reduce da una stagione importante con 5 gol e 9 assist, ha attirato l’attenzione anche grazie alla convocazione con ilper il Mondiale. Il prossimo passo sarà però trovare un accordo con lo, proprietario del cartellino, per definire il costo dell’operazione. Il direttore sportivosarà chiamato a trattare con il club francese per arrivare alla fumata bianca.

Moreira rappresenta un giocatore dalle caratteristiche interessanti per il nuovo progetto tecnico della Roma: giovane, tecnico e con ampi margini di crescita. La società giallorossa vuole costruire una rosa competitiva e il talento belga potrebbe essere un investimento in grado di garantire qualità immediata e prospettiva futura. La trattativa è ancora da completare, ma i primi passi sono stati mossi.