Roma, stop per Robinio Vaz: problema al collaterale, si ferma per alcune settimane

Brutte notizie per la Roma nei primi giorni di preparazione estiva. Robinio Vaz ha accusato un problema al ginocchio e sarà costretto a fermarsi per alcune settimane.

Primo contrattempo nel ritiro giallorosso

La preparazione estiva della Roma registra il primo stop per un problema fisico. Il giovane Robinio Vaz ha riportato un infortunio al ginocchio nel corso della ripresa degli allenamenti, dovendo interrompere il lavoro con il resto del gruppo. La notizia è stata riportata da Filippo Biafora.

Problema al legamento collaterale

L’obiettivo è rientrare il prima possibile

Gli accertamenti avrebbero evidenziato un problema al legamento collaterale del ginocchio. Al momento non si tratterebbe di un infortunio particolarmente grave, ma sufficiente a costringere il calciatore a osservare un periodo di stop. I tempi di recupero stimati parlano infatti di alcune settimane lontano dal campo.

Lo staff medico della Roma monitorerà costantemente le condizioni di Robinio Vaz, che inizierà fin da subito il percorso riabilitativo. L’obiettivo sarà recuperare completamente dall’infortunio e tornare a disposizione dell’allenatore nel minor tempo possibile, evitando qualsiasi rischio di ricaduta durante la preparazione estiva.