Roma, pressing per Garnacho: l’argentino apre ai giallorossi, distanza con il Chelsea sulla formula

La Roma accelera sul mercato degli esterni offensivi e punta forte su Alejandro Garnacho. L’argentino ha dato il suo gradimento al trasferimento.

La Roma tenta il colpo Garnacho

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini nuovi elementi di qualità sulle corsie offensive. Tra i nomi più caldi nelle ultime ore c’è quello di Alejandro Garnacho, esterno argentino del Chelsea. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha avviato i colloqui con i Blues e avrebbe già incassato il gradimento definitivo del calciatore al trasferimento nella Capitale.

Distanza sulla valutazione del cartellino

Il sì dell’argentino può cambiare lo scenario

La trattativa, però, resta complessa per quanto riguarda la formula dell’operazione. Ilvalutacircaper una cessione a titolo definitivo, mentre lavorrebbe impostare l’affare con un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La proposta giallorossa si aggirerebbe su una cifra complessiva tra idi euro.

L’apertura di Garnacho rappresenta un elemento importante per la Roma, considerando che in passato il giocatore aveva preferito restare in Premier League rifiutando altri interessamenti dall’Italia. Ora la dirigenza dovrà lavorare per ridurre la distanza con il Chelsea e trovare il punto d’incontro per un’operazione che garantirebbe a Gasperini un talento giovane, tecnico e già abituato ai grandi palcoscenici.