ULTIM'ORA
Calciomercato, il Manchester United chiede informazioni per Koné Roma, i dipendenti dichiarano lo stato d’agitazione Roma, pressing per Garnacho: l’argentino apre ai giallorossi, distanza con il Chelsea sulla formula Roma, accordo con Moreira: trovato l’intesa con il giocatore, ora si tratta con lo Strasburgo Roma, stop per Robinio Vaz: problema al collaterale, si ferma per alcune settimane Roma, spunta l’idea Endrick: i giallorossi valutano il colpo dal Real Madrid Roma, dopo Bruno Conti saluta anche Alberto De Rossi: si chiude un’era a Trigoria Roma, tutti i dettagli del rinnovo di Dybala: ecco quanto guadagnerà l’argentino Calciomercato Roma, terminato l’incontro con gli agenti di Summerville: attesa per la risposta del West Ham Calciomercato Roma, l’agente di Manu Konè vola in Inghilterra: aumenta il pressing di Liverpool e Manchester United
CALCIOMERCATO
BREAKING

Roma, pressing per Garnacho: l’argentino apre ai giallorossi, distanza con il Chelsea sulla formula

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 14/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, pressing per Garnacho: l’argentino apre ai giallorossi, distanza con il Chelsea sulla formula

La Roma accelera sul mercato degli esterni offensivi e punta forte su Alejandro Garnacho. L’argentino ha dato il suo gradimento al trasferimento. 

La Roma tenta il colpo Garnacho

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini nuovi elementi di qualità sulle corsie offensive. Tra i nomi più caldi nelle ultime ore c’è quello di Alejandro Garnacho, esterno argentino del Chelsea. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha avviato i colloqui con i Blues e avrebbe già incassato il gradimento definitivo del calciatore al trasferimento nella Capitale.

Distanza sulla valutazione del cartellino

La trattativa, però, resta complessa per quanto riguarda la formula dell’operazione. Il Chelsea valuta Garnacho circa 50 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo, mentre la Roma vorrebbe impostare l’affare con un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La proposta giallorossa si aggirerebbe su una cifra complessiva tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Il sì dell’argentino può cambiare lo scenario

L’apertura di Garnacho rappresenta un elemento importante per la Roma, considerando che in passato il giocatore aveva preferito restare in Premier League rifiutando altri interessamenti dall’Italia. Ora la dirigenza dovrà lavorare per ridurre la distanza con il Chelsea e trovare il punto d’incontro per un’operazione che garantirebbe a Gasperini un talento giovane, tecnico e già abituato ai grandi palcoscenici.

#asr #asroma #Chelsea #Garnacho #Mercato #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

100 articoli

ARTICOLI CORRELATI