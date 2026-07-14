Mondiali, la Spagna va in finale. Un tempo per Koné

La Francia di Manu Koné si arrende a una splendida Spagna. Niente finale per il romanista, che sabato disputerà il match per il bronzo.

Delusione per l’ultimo romanista rimasto in corsa ai mondiali. La Spagna batte la Francia 2-0 e approda in finale grazie ai gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Manu Koné sarà quindi impegnato nella finale per il terzo e quarto posto contro la perdente tra Inghilterra e Argentina. Si gioca il 18 luglio alle 23 italiane.

La partita di Koné