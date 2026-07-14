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Mondiali, la Spagna va in finale. Un tempo per Koné

Lorenza Suriano
Pubblicato 7 ore fa il 14/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiali, la Spagna va in finale. Un tempo per Koné

La Francia di Manu Koné si arrende a una splendida Spagna. Niente finale per il romanista, che sabato disputerà il match per il bronzo.

Delusione per l’ultimo romanista rimasto in corsa ai mondiali. La Spagna batte la Francia 2-0 e approda in finale grazie ai gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Manu Koné sarà quindi impegnato nella finale per il terzo e quarto posto contro la perdente tra Inghilterra e Argentina. Si gioca il 18 luglio alle 23 italiane.

La partita di Koné

Il centrocampista francese è partito dalla panchina, con Deschamps che gli ha preferito il rientrante Tchouameni nonostante l’ottima prova contro il Marocco. All’intervallo però, il CT transalpino ha inserito il romanista al posto di Rabiot ammonito e a rischio secondo giallo. Il classe 2001 non è riuscito a dare una scossa a una Francia completamente tramortita, e ha ceduto sotto i colpi della mediana spagnola come tutti i suoi compagni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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