Mondiali, la Spagna va in finale. Un tempo per Koné

La Francia di Manu Koné si arrende a una splendida Spagna. Niente finale per il romanista, che sabato disputerà il match per il bronzo.
Delusione per l’ultimo romanista rimasto in corsa ai mondiali. La Spagna batte la Francia 2-0 e approda in finale grazie ai gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Manu Koné sarà quindi impegnato nella finale per il terzo e quarto posto contro la perdente tra Inghilterra e Argentina. Si gioca il 18 luglio alle 23 italiane.
La partita di Koné
Il centrocampista francese è partito dalla panchina, con Deschamps
che gli ha preferito il rientrante Tchouameni
nonostante l’ottima prova contro il Marocco
. All’intervallo però, il CT transalpino ha inserito il romanista al posto di Rabiot
ammonito e a rischio secondo giallo. Il classe 2001 non è riuscito a dare una scossa a una Francia completamente tramortita, e ha ceduto sotto i colpi della mediana spagnola come tutti i suoi compagni.