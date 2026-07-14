Roma, spunta l’idea Endrick: i giallorossi valutano il colpo dal Real Madrid

La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c’è anche Endrick.
Endrick entra nei radar della Roma
La Roma continua a sondare il mercato per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo innesto nel reparto offensivo. Tra i profili valutati dalla dirigenza giallorossa è spuntato anche quello di Endrick, giovane attaccante di proprietà del Real Madrid. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club capitolino starebbe studiando la possibilità di impostare la trattativa sulla base di un prestito oneroso.
I costi e gli ostacoli dell’operazioneL’affare, però, si presenta particolarmente complicato. Endrick è rientrato al Real Madrid dopo l’esperienza in prestito al Lione e i Blancos dovranno decidere quale sarà il suo futuro. Un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai rapporti non particolarmente distesi tra José Mourinho e la proprietà Friedkin, deterioratisi dopo l’esonero del tecnico portoghese nel gennaio 2024. Proprio il prestito al Lione potrebbe offrire un modello per una possibile trattativa: il club francese aveva versato un milione di euro per il prestito semestrale, con una clausola che prevedeva uno sconto di 200 mila euro ogni cinque presenze da titolare del brasiliano.
La Roma riflette sul grande colpo
La società giallorossa resta alla finestra, consapevole delle difficoltà economiche e diplomatiche dell’operazione. Endrick rappresenterebbe un investimento di assoluto livello, capace di aggiungere qualità, imprevedibilità e prospettiva all’attacco romanista. Prima di affondare il colpo, però, la Roma dovrà valutare attentamente la sostenibilità complessiva dell’affare.