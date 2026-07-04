Manu Koné, l’occasione della consacrazione con la Francia al Mondiale

Il centrocampista della Roma pronto a guidare i Bleus in una sfida decisiva

L’assenza di Aurélien Tchouaméni rappresenta un problema importante per la Francia. Il centrocampista del Real Madrid non prenderà parte alla sfida in programma questa sera a Philadelphia contro il Paraguay e dovrebbe restare indisponibile almeno fino ai quarti di finale. Una defezione che obbliga Didier Deschamps a rivedere gli equilibri del proprio centrocampo e che, allo stesso tempo, spalanca le porte a Manu Koné. Per il giocatore della Roma si tratta di un’opportunità preziosa per confermare la propria crescita anche sul palcoscenico mondiale.

Energia e intensità: le qualità che Koné può garantire ai Bleus

L’ingresso dimodifica inevitabilmente le caratteristiche della mediana francese. Seoffre ordine, gestione dei ritmi e precisione nella costruzione del gioco, il romanista mette sul terreno qualità differenti: grande intensità, aggressività nei contrasti e una notevole capacità di recuperare palloni, trasformando rapidamente l’azione difensiva in offensiva grazie alle sue accelerazioni.

Contro il Paraguay allenato da Gustavo Alfaro, formazione compatta e galvanizzata dopo la sorprendente eliminazione della Germania, il contributo del centrocampista giallorosso potrebbe risultare determinante. La sua abilità nell’interrompere le trame avversarie, unita alle letture difensive e alla fisicità nei duelli, sarà fondamentale per garantire equilibrio a una Francia che, per caratteristiche, tende ad attaccare con molti uomini.