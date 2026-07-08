ULTIM'ORA
Greenwood sfuma per la Roma? Il Fenerbahce accelera: accordo vicino con il Marsiglia Roma-Pellegrini, avanti per il rinnovo: nuovi incontri in arrivo, distanza ancora sull’ingaggio Roma, boom di abbonamenti: 11mila rinnovi in un solo giorno, tifosi già da record Sabatini difende Massara: “La Champions è anche merito suo. Non meritava certe critiche” Roma, spuntano nuove anticipazioni sulla maglia 2026/27: ritorna lo storico logo ASR – FOTO Roma Primavera, si lavora per la promozione di Scala come post Guidi Amichevoli Roma, primo test contro la Sorianese a Trigoria Roma, Gasperini pronto ad accogliere Sbravati nel suo staff tecnico Instagram, Wesley non vede l’ora di tornare: allenamento in palestra tra le mura di Trigoria – FOTO Calciomercato Roma, Dovbyk-Genoa si complica: l’attaccante prende tempo e le richieste dei giallorossi sono troppo alte
CALCIOMERCATO
BREAKING

Roma-Pellegrini, avanti per il rinnovo: nuovi incontri in arrivo, distanza ancora sull’ingaggio

Guido Rufino
Pubblicato 17 minuti fa il 08/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Pellegrini, avanti per il rinnovo: nuovi incontri in arrivo, distanza ancora sull’ingaggio

Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta uno dei temi caldi in casa Roma. Il capitano giallorosso ha scelto di dare priorità al club capitolino rifiutando altre opportunità. 

Previsti nuovi incontri con D’Amico

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra Giampiero Pocetta, agente di Pellegrini, e Tony D’Amico, direttore sportivo della Roma. L’obiettivo è quello di arrivare a una soluzione condivisa e chiudere una trattativa che resta aperta, ma nella quale le parti continuano a dialogare con grande disponibilità.

La proposta della Roma

Il club giallorosso ha impostato il rinnovo seguendo una politica di contenimento del monte ingaggi. L’offerta presentata a Pellegrini sarebbe di circa 2 milioni di euro netti a stagione come parte fissa, con la possibilità di arrivare a 2,5 milioni attraverso bonus legati alle presenze e ai premi individuali. La Roma, però, non sembrerebbe intenzionata a raggiungere quota 3 milioni, cifra inizialmente richiesta dal centrocampista.

Gasperini spinge per la conferma

Nonostante la distanza economica, il clima tra le parti resta positivo. Pellegrini ha già rifiutato la proposta del Beşiktaş per dare precedenza alla Roma e anche Gian Piero Gasperini avrebbe espresso il proprio gradimento nei confronti del trequartista, considerandolo un elemento importante per il progetto tecnico. I prossimi incontri potrebbero quindi risultare decisivi per avvicinare domanda e offerta e prolungare il rapporto tra il capitano e il club giallorosso.

#asr #asroma #d'amico #Gasperini #pellegrini #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

77 articoli

ARTICOLI CORRELATI