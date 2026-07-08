Roma-Pellegrini, avanti per il rinnovo: nuovi incontri in arrivo, distanza ancora sull’ingaggio

Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta uno dei temi caldi in casa Roma. Il capitano giallorosso ha scelto di dare priorità al club capitolino rifiutando altre opportunità.

Previsti nuovi incontri con D’Amico

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra Giampiero Pocetta, agente di Pellegrini, e Tony D’Amico, direttore sportivo della Roma. L’obiettivo è quello di arrivare a una soluzione condivisa e chiudere una trattativa che resta aperta, ma nella quale le parti continuano a dialogare con grande disponibilità.

La proposta della Roma

Gasperini spinge per la conferma

Il club giallorosso ha impostato il rinnovo seguendo una politica di contenimento del monte ingaggi. L’offerta presentata asarebbe di circaa stagione come parte fissa, con la possibilità di arrivare. La, però, non sembrerebbe intenzionata a raggiungere quota, cifra inizialmente richiesta dal centrocampista.

Nonostante la distanza economica, il clima tra le parti resta positivo. Pellegrini ha già rifiutato la proposta del Beşiktaş per dare precedenza alla Roma e anche Gian Piero Gasperini avrebbe espresso il proprio gradimento nei confronti del trequartista, considerandolo un elemento importante per il progetto tecnico. I prossimi incontri potrebbero quindi risultare decisivi per avvicinare domanda e offerta e prolungare il rapporto tra il capitano e il club giallorosso.