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Roma Primavera, si lavora per la promozione di Scala come post Guidi

Matias Ndiaye
Pubblicato 32 minuti fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma Primavera, si lavora per la promozione di Scala come post Guidi

La Roma Primavera in questi giorni sta rivoluzionando tutto l’organico, tra cessioni di alcuni giovani e ribaltamenti in panchina.

Dopo l’addio di alcuni giovani come Romano, Almaviva e Della Rocca, la separazione con il tecnico giallorosso Federico Guidi è sempre più vicina, con le parti che stanno trattando la buonuscita.

Scala come sostituto di Guidi

Il club giallorosso, come riportato dal giornalista Filippo Biafora all’emittente radiofonica Manà Manà Sport, starebbe pensando a una promozione interna per Mattia Scala. Il tecnico, figlio di Vito Scala, in questa stagione ha guidato la formazione Under 18 giallorossa arrivando secondo in classifica dietro l’Inter e potrebbe compiere un importante salto in avanti allenando la Primavera.

#asr #asroma #Primavera #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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