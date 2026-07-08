Sabatini difende Massara: “La Champions è anche merito suo. Non meritava certe critiche”

Walter Sabatini prende le difese di Frederic Massara e rivendica il lavoro svolto dall’ex direttore sportivo della Roma.

Sabatini elogia il lavoro di Massara

Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini ha speso parole di grande stima nei confronti di Frederic Massara, oggi dirigente della Juventus dopo la conclusione della sua esperienza alla Roma. L’ex direttore sportivo giallorosso è stato indicato da Sabatini come uno degli artefici del ritorno della squadra in Champions League, grazie al lavoro svolto nella costruzione della rosa. Ecco le sue parole:

“Purtroppo Roma è diventato un bel catalizzatore di cazzate: gli hanno additato la qualunque, ma lui è sempre stato in silenzio. Garbato, educato, ha lavorato tantissimo dietro le quinte e non è mai uscito dai binari. È sempre stato sul pezzo, non ha mai acceso alcuna polemica con Gasperini, anzi ha cercato in ogni modo di evitare scontri”.

Secondo Sabatini il raggiungimento della Champions League da parte della Roma è grazie allo zampino di Massara:

“È stato un successo dell’allenatore, della squadra e della società. Troppo comodo escludere Massara dai meriti, anche il suo lavoro è stato importante”.

Infine ha parlato del rapporto mai decollato tra il dirigente e Gasperini:

“Cosa non ha funzionato? Pensano la vita e i rapporti all’interno di un gruppo di lavoro in maniera completamente diversa: sono il giorno e la notte. Le cose che sono state dette su Ricky si commentano da sole. Si meritava la Juve, ma soprattutto non meritava di essere maltrattato come negli ultimi mesi”.