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Greenwood sfuma per la Roma? Il Fenerbahce accelera: accordo vicino con il Marsiglia

Guido Rufino
Pubblicato 2 minuti fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Greenwood sfuma per la Roma? Il Fenerbahce accelera: accordo vicino con il Marsiglia

La corsa a Mason Greenwood sembra prendere una direzione sempre più precisa. 

Offerta ufficiale al Marsiglia

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Fenerbahce ha presentato un’offerta ufficiale al Marsiglia per assicurarsi le prestazioni di Greenwood. La trattativa con il club francese sarebbe ormai nelle fasi finali sulla base di 40 milioni di euro più bonus, una proposta che avrebbe convinto la società transalpina a valutare positivamente la cessione.

Il giocatore apre alla destinazione turca

Anche sul fronte personale arrivano segnali favorevoli al club turco. Greenwood avrebbe infatti aperto alla possibilità di trasferirsi al Fenerbahce, avvicinando ulteriormente la chiusura dell’operazione. La società gialloblù punta così a battere la concorrenza e assicurarsi un talento offensivo seguito da diversi club europei.

Roma costretta a cambiare obiettivo?

Per la Roma, che aveva inserito il classe 2001 tra i profili prioritari per l’attacco di Gian Piero Gasperini, si tratta di una possibile beffa di mercato. Se l’affare dovesse concretizzarsi, i giallorossi sarebbero chiamati a valutare alternative per completare il reparto offensivo e regalare al tecnico un rinforzo di qualità in vista della nuova stagione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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