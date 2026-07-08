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Roma, boom di abbonamenti: 11mila rinnovi in un solo giorno, tifosi già da record

Guido Rufino
Pubblicato 38 minuti fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, boom di abbonamenti: 11mila rinnovi in un solo giorno, tifosi già da record

L’entusiasmo attorno alla Roma non conosce soste. La nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 è partita con numeri importanti.

Partenza da record per la campagna

Nel primo giorno dedicato ai rinnovi, la Roma ha già registrato 11mila abbonamenti confermati, un dato che testimonia la straordinaria risposta del popolo giallorosso. L’avvio della campagna, iniziata alle ore 10, è stato accompagnato da un grande entusiasmo, con un picco di circa 3mila utenti contemporaneamente in coda per assicurarsi il proprio posto allo stadio.

Rinnovi aperti fino al 20 luglio

La società ha riservato questa prima fase esclusivamente agli abbonati della scorsa stagione che intendono confermare il proprio posto a condizioni agevolate. I tifosi avranno tempo fino alle ore 10 del 20 luglio per esercitare il diritto di rinnovo senza modificare la postazione scelta negli anni precedenti.

L’effetto Gasperini accende l’entusiasmo

La risposta immediata della tifoseria conferma il clima di grande attesa che accompagna l’inizio della nuova stagione. L’arrivo di Gian Piero Gasperini e le ambizioni della Roma hanno ulteriormente alimentato l’entusiasmo dell’ambiente, con i sostenitori giallorossi pronti, ancora una volta, a far sentire il proprio supporto fin dai primi giorni della campagna abbonamenti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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