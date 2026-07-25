Calciomercato Roma, Mourinho complica l’affare Nusa: il Lipsia rischia di blindare il talento norvegese

Roma, la pista Antonio Nusa diventa più difficile: l’addio di Diomande può bloccare la cessione del classe 2005

Dopo le trattative sfumate per Greenwood e Summerville, la Roma rischia di perdere un altro obiettivo seguito per rinforzare il reparto offensivo. Il nome in questione è quello di Antonio Nusa, esterno norvegese del Lipsia, per il quale la strada resta sempre più complicata.

Il club giallorosso ha avviato i primi contatti nei giorni scorsi, ma al momento non si è ancora arrivati a una vera e propria trattativa. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la società tedesca non avrebbe intenzione di privarsi del giovane talento, a meno di un’offerta irrinunciabile.

La valutazione del Lipsia si aggira infatti intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che la Roma non sembra intenzionata a investire per un giocatore classe 2005. La situazione potrebbe diventare ancora più difficile per il direttore sportivo D’Amico a causa di un’altra possibile operazione di mercato. A complicare i piani dei giallorossi sarebbe infatti l’interesse del Real Madrid per Ousmane Diomande. Il club spagnolo sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 100 milioni di euro per il difensore, altro gioiello della galassia Red Bull. Il Lipsia, però, non vorrebbe perdere due dei suoi principali talenti nella stessa finestra di mercato.

Per questo motivo laresta in attesa di sviluppi, ma dopoanche la corsa apotrebbe trasformarsi in un’altra occasione sfumata. Il tempo stringe e l’inizio del campionato si avvicina.