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CALCIOMERCATO

Roma su Belghali: dalla Francia rilanciano l’interesse dei giallorossi

Edoardo Mattei
Pubblicato 7 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma su Belghali: dalla Francia rilanciano l’interesse dei giallorossi

Il Verona valuta il futuro dell’esterno, seguito anche dall’Inter

Nuovo nome accostato al mercato della Roma. Dalla Francia arrivano indiscrezioni che collegano il club giallorosso a Belghali, esterno del Verona finito nel mirino anche dell’Inter.

Dopo le prestazioni offerte con la nazionale algerina durante il Mondiale, il profilo del giocatore avrebbe attirato l’attenzione di diverse società. Secondo quanto riportato da Footmercato, la Roma sarebbe al momento in vantaggio nella corsa al calciatore rispetto ai nerazzurri. L’Inter, invece, starebbe valutando Belghali come possibile alternativa in caso di cambiamenti sulla fascia destra, considerandolo un potenziale sostituto di Dumfries. Al momento non risultano sviluppi ufficiali, ma l’interesse dei due club italiani conferma l’attenzione nei confronti dell’esterno del Verona.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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