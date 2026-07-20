Roma, concorrenza inglese per Engels: anche il Tottenham piomba sul centrocampista del Celtic

La Roma continua a monitorare diverse opportunità sul mercato in attesa di definire la situazione legata a Crysencio Summerville.

Il Tottenham entra in corsa

Dopo i primi interessamenti registrati nei giorni scorsi, su Arne Engels sarebbe arrivato anche il forte interesse del Tottenham. Il club inglese, guidato da Roberto De Zerbi, sarebbe alla ricerca di un sostituto per Lucas Bergvall e avrebbe individuato nel centrocampista del Celtic un possibile rinforzo per la propria mediana.

La valutazione del Celtic

Roma, Milan, Napoli e Lazio alla finestra

Secondo quanto riportato da, ilsarebbe disposto a valutare la cessione del classe 2003 per una cifra intorno ai. Una valutazione importante, ma ritenuta accessibile da diversi club interessati al giocatore, tra cui anche alcune società italiane.

Oltre alla Roma, infatti, anche Milan, Napoli e Lazio avrebbero mostrato interesse per Engels. Al momento il club giallorosso resta concentrato sulle priorità legate agli esterni offensivi, ma il centrocampista belga rappresenta un profilo seguito per il futuro, soprattutto per età, qualità tecniche e margini di crescita.